Diego Cavalieri será o goleiro titular do Botafogo, já que Gatito foi convocado pela seleção do Paraguai Vitor Silva / Botafogo

Por MH

O goleiro Diego Cavalieri, já recuperado da Covid-19, está de volta à meta do Botafogo. O jogador ocupará a vaga de Saulo, que atuou na derrota para o Bahia (1 a 0, na Arena Fonte Nova, no último final de semana), no compromisso diante do Bragantino, na próxima segunda-feira, no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do returno do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o atacante colombiano Iván Angulo é desfalque, com um lesão muscular na coxa. Gatito Fernández, suspenso pelo STJD e se recuperando de edema no joelho, Guilherme Santos (lesão na coxa), Lecaros (tornozelo) e Warley (Covid-19) seguem estão fora.



Desta maneira, o Glorioso vai a campo com Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Zé Welison (Rentería), Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Matheus Babi e Pedro Raul.