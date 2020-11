Emiliano Diáz Gabriel Baron/Botafogo

Por MH

Publicado 14/11/2020 12:29

Rio - A cirurgia de Ramón Díaz, técnico do Botafogo, realizada na manhã deste sábado, foi considerada um sucesso. Emiliano Díaz, filho e auxiliar técnico do treinador, acompanhou o procedimento cirúrgico e retorna ao Rio de Janeiro ainda nesta noite para comandar o treino da equipe no domingo.

O treinador deverá ficar de fora por alguns dias enquanto se recupera da retirada de um nódulo na garganta. Desta forma, Emiliano Diáz comanda a equipe na segunda-feira, quando recebe o Bragantino, no Estádio Nilton Santos, às 20h.



O meia José Welison, falou a TV oficial do clube a importância do confronto e da nova comissão técnica.

"É um prazer enorme receber esses caras com experiência grande no futebol. Eles vêm trazendo um novo trabalho para a equipe. Estamos procurando absorver o mais rápido possível para colocar em prática tudo que eles vêm passando nesses quatro dias.", disse.