Jonas vai para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita

Rio - O Botafogo definiu o volante Jonas como alvo e último reforço que tem direito a inscrever para a sequência do Campeonato Brasileiro. Conhecido do público carioca pela passagem pelo Flamengo, ele estava Al Ittihad, da Arábia Saudita. A negociação está em curso e pode ser fechada até o início da próxima semana.

Jonas pediu a rescisão com o clube saudita em outubro, alegando atraso no pagamento dos salários. Livre no mercado, ele chegaria sem custos a General Severiano. No Oriente Médio, ele trabalhou com técnico Ramón Díaz, que avalizou a sua contratação. Com Rafael Foster, zagueiro de origem, Zé Welison e Caio Alexandre como principais opções para o setor, o Glorioso tratava a chegada de mais um volante como prioridade.

Em Teresina, sua cidade natal, Jonas manteve uma rotina de treinos com a supervisão de profissionais se apresentar em forma ao futuro clube. Contratado pelo Flamengo em 2015, Jonas não se firmou na Gávea e foi emprestado três vezes (Ponte Preta, Coritiba e Dínamo Zagreb, da Croácia) antes da transferência definitiva para o clube saudita, por cerca de R$ 9 milhões.