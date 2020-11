Éber Bessa Vitor Silva/BFR

Publicado 15/11/2020 13:01

Rio - Éber Bessa pode ser a novidade no time do Botafogo para a partida desta segunda, contra o RB Bragantino, no Estádio Nilton Santos. Segundo o "FogãoNet", o jogador treinou como titular ao longo da semana e tem chances de começar o jogo.

Bessa chegou ao Botafogo vindo do futebol português no início de outubro. Ele entrou em algumas partidas, mas não conseguiu ter sequência por ter contraído a Covid-19. Caso inicie o jogo, será sua primeira partida como titular com a camisa alvinegra.

A partida desta segunda será a primeira da "era Ramón Díaz" no Botafogo. Como o treinador passou por uma cirurgia, a equipe será comandada por seu filho, Emiliano Díaz.