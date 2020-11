Preservado na polêmica derrota para o Bahia, Honda reforça o Botafogo contra o Red Bull Bragantino Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 16:57 | Atualizado 15/11/2020 19:49

Rio - Como promessa é dívida, o torcedor do Botafogo terá a chance avaliar a mudança de postura e de atitude anunciada pelo técnico Ramón Díaz a partir do confronto com o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira, às 20h, no Nilton Santos. Na ausência do pai, que se recupera de uma cirurgia na Argentina, Emiliano Díaz, seu auxiliar, contará com os reforços de Diego Cavalieri, Honda e Pedro Raul.

No treino deste domingo, Emiliano fez os últimos ajuste visando a fuga da zona de rebaixamento. Além de Cavalieri, livre dos sintomas do novo coronavírus, Honda e Pedro Raul, recuperados de problemas musculares, o Glorioso ainda terá à disposição o volante Rentería e o atacante Rhuan. Duas novidades no banco chamaram a atenção: Marcinho e Cesinha.

Publicidade

Recuperado de uma grave cirurgia no joelho direito, Marcinho poderá fazer o primeiro jogo em 2020. Operado em janeiro, ele teve que fazer uma nova intervenção em setembro, mas procurou médicos fora do clube, fato que gerou desgaste com a diretoria e dificultou ainda mais a negociação pela renovação. Com contrato até o fim de dezembro, o lateral-direito, sondado pelo Corinthians, não deve seguir no clube em 2021, mas pode ser útil na árdua batalha contra o fantasma da Série B.

Contratado ao Sport, Cesinha, sonho antigo da diretoria, chega como opção para o carente setor de criação. Destaque na conquista da Copinha de 2020, o camisa 10 e capitão do título colorado também foi relacionado e pode estrear. Ex-Vitória de Setúbal, de Portugal, o apoiador Éber Bessa foi testado e tem chance de receber a primeira chance como titular. Com uma lesão muscular, Kelvin está vetado. Rhuan, Kalou e Babi disputam a vaga.

Publicidade

FICHA TÉCNICA: BOTATOGO X RB BRAGANTINO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA - PR)

Publicidade

BOTAFOGO:

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre e Honda; Bruno Nazário, Éber Bessa e Matheus Babi. Técnico: Emiliano Díaz.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Weverson (Luan Cândido); Raul, Ryller (Matheus Jesus) e Claudinho; Artur, Cuello (Morato) e Ytalo.