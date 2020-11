Matheus Nascimento.Treino do Botafogo no Estadio Nilton Santos. 24 de julho de 2020, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 13:18

Rio - Matheus Nascimento é uma das grandes joias do Botafogo. O jogador de 16 anos , que vem sendo aproveitado pelo profissional, pode em breve atuar pelo Sub-20 do clube que vem fazendo uma ótima campanha no Brasileiro da categoria.

Em entrevista ao "GE", o técnico Marcelo Resende rasgou elogios ao jovem jogador e revelou estar na expectativa de poder contar com o atleta.



"Sem dúvidas, o Matheus Nascimento é uma joia do Botafogo. Acompanhei alguns jogos do Sub-17 e é um menino que apresenta um diferencial enorme. Ainda não tive a oportunidade de ter um contato direto, pois ele esteve disputando o Brasileiro Sub-17 e agora está com a Seleção Brasileira. Caso seja possível, será um prazer contar com ele no Sub-20 e poder ajudá-lo em seu processo de formação como atleta", afirmou.

Eliminado do Brasileiro Sub-17, Matheus Nascimento tem caminho livre para atuar pelo Sub-20, após se recuperar da Covid-19.