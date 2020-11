Ramon Diaz do Botafogo durante apresentacao no Estadio Nilton Santos Gabriel Baron/Botafogo

Rio - A torcida é que as mudanças tragam novos ventos para o Botafogo. A primeira partida da era Ramón Díaz será disputada nesta segunda-feira: o Alvinegro mede forças com o Red Bull Bragantino no Estádio Nilton Santos, às 20h, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Don Ramón, contudo, ainda não estará à beira do campo. Se recuperando de uma cirurgia, o argentino não está no Brasil e ficará de repouso por, ao menos, uma semana. Desta forma, Emiliano Díaz, auxiliar-técnico e filho, ficará na casamata em um jogo direto para as pretensões de tirar o Botafogo da zona inferior na tabela do Brasileirão.

O Botafogo é o penúltimo colocado, com 20 pontos - mesma quantidade do RB Bragantino, vale ressaltar -, mas pode subir para 15º com uma vitória e com o decorrer de outros resultados na segunda-feira. O confronto, portanto, é direto contra o Z4. Consequentemente, a pressão por uma vitória aumenta para a comissão técnica de Ramón Díaz.

Durante a semana, a comissão técnica focou em intensidade nos treinamentos. Os profissionais da equipe de Ramón Díaz gostam do protagonismo com a bola e um jogo de vigor físico.

"Depende de vocês. Atitude, agressividade, ritmo… Vocês são jovens, há muitos jogadores jovens. O Botafogo não pode estar nessa situação", disse Ramón Díaz, durante a apresentação para os jogadores.