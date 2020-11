Lucas Ribeiro trocou a base do Botafogo pela do Flamengo Fábio de Paula/Botafogo/Divulgação

Por MH

Publicado 16/11/2020 17:31 | Atualizado 16/11/2020 17:42

Apontado como promessa das divisões de base do Botafogo, o lateral-direito Lucas Ribeiro, de 17 anos, foi para o Sub-20 do Flamengo e deixou o Alvinegro furioso. O clube de General Severiano, que negociava com o atleta o seu primeiro contrato como jogador profissional, acusou os antigos empresários envolvidos na transação de fazerem leilão. Na base, Lucas era conhecido pelo apelido de Dí Maria, em referência ao meia do Paris Saint-Germain, da França.

Via nota oficial, a diretoria do Botafogo se pronunciou e acusou os ex-representantes do garoto, a empresa Hi Talent, de procurarem propostas de outras equipes enquanto os cartolas alvinegros se movimentavam para fechar o primeiro vínculo de Lucas com a equipe principal. Dentre as mais variadas ofertas que foram levadas ao jogador, ele escolheu a do Flamengo e saiu do agora ex-clube de maneira bem conturbada.

Mesmo com o problema, dessa vez não houve atritos entre as diretorias de Botafogo e de Flamengo. Procurada pelo site Globoesporte.com, a 'Hi Talent' explicou que a postura do Alvinegro não foi a de ter o atleta como prioridade. Atualmente, quem cuida da carreira de Lucas é Rodrigo Pitta.

"Fizemos um acordo com custo zero para o Botafogo. Ele não tinha recebido R$ 1 do clube. Não houve leilão, recebemos outros contatos porque o atleta se destacou, começou a jogar no Sub-20. Falei com o Botafogo quando ele foi chamado para o Campeonato Brasileiro, depois da estreia... Ouvimos que tinham outras prioridades", disse o empresário Jonathan Marins.