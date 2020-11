Kaue assinou até 2023 com o Botafogo Reprodução/BotafogoTV

Rio - O Botafogo assegurou o contrato de mais uma promessa da base. Na tarde desta segunda-feira, antes da partida contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, Kauê assinou o primeiro vínculo profissional com o Alvinegro. O meio-campista de 16 anos assinou até o dia 15 de novembro de 2023.



"É um momento muito especial na minha vida. Vinha almejando isso há muito tempo, queria agradecer ao clube por confiar no meu trabalho, a torcida por sempre me apoiar, pode ter certeza que vou dar meu máximo em campo. Cheguei aqui em 2017, o clube me achou em Macaé. Desde que cheguei o clube viu que eu sempre dei o meu máximo para essa instituição. Espero jogar com o estádio lotado e comemorar títulos", afirmou Kauê, em entrevista à "BotafogoTV".



Kauê é uma das principais promessas do Botafogo. Ele é da mesma geração de Matheus Nascimento, que já havia assinado um contrato profissional anteriormente e é o jogador mais jovem da história a participar de uma partida pelo Glorioso. Manoel Renha, responsável pelas categorias de base do Glorioso, comemorou o acerto.



"A geração 2004 é a mais completa que a gente tem no Botafogo. Cheguei aqui em 2015 e muitos desses meninos estavam começando a treinar com a gente, hoje já são realidade. Na última convocação da Seleção Brasileira sub-17 tivemos três convocados, Kauê, Matheus Nascimento e Ramon. É importante, estão completando 16 anos. Apesar de todo o cenário difícil, estamos colocando esses jogadores sob contrato", afirmou.

"Particularmente para mim foi bastante significativo. Vamos ter eleições no próximo dia 24, terá uma fase de transição. É o último contrato que eu tive contato e calhou de ser o Kauê, um garoto que eu vi desde pequeninho passando por todas as categorias. Tenho certeza que ele vai se tornar um grande jogador", comemorou.



Kauê completou 16 anos, idade mínima para a assinatura do contrato profissional, no início do mês. A diretoria do Botafogo já mantinha negociações com ele antes mesmo do aniversário. Tatiana, mãe do meio-campista, também vibrou com o acerto.



"Orgulho. Ele sempre foi muito esforçado, era o sonho dele desde pequeno e a família tem muito orgulho dele e eu mais ainda. É o meu único filho e por ele eu faço qualquer coisa. No momento que ele veio fazer a peneira e passou, desde o pessoal que trabalha no Botafogo nos tratou com muito carinho. A assistente do clube sempre está contato com a gente. O Botafogo é um clube acolhedor", destacou.