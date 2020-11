Rio de Janeiro - RJ - 31/10/2020 - Futebol - Campeonato Brasileiro serie A 2020 - Partida valida pela 19 rodada - Botafogo x Ceara - Nilton Santos (ENGENHÃO), no Engenho de Dentro, zona norte do Rio - Foto Reginaldo Pimenta / O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 21:59

DIEGO CAVALIERI: Não teve culpa nos gols do Bragantino no primeiro tempo e foi pouco acionado na segunda etapa. NOTA 6,5



KEVIN: Partida burocrática tanto na parte defensiva quanto no ataque. Não ajudou muito, mas também não comprometeu. NOTA 6



MARCELO: Fez boa exibição, mas falhou justamnete quando não podia e deu mole no gol do Bragantino. NOTA 5,5



KANU: Cada vez mais seguro, principalmente nas jogadas aéreas, e tem evoluído também a parte técnica. Não teve culpa no pênalti marcado para o Bragantino. NOTA 7



VICTOR LUÍS: Correu muito no jogo, mostrando muita vontade e deu a assistência para o gol de Babi. NOTA 8



JOSÉ WELISON: Precisa evoluir a parte física, pois está claramente sem ritmo de jogo. NOTA 6



CAIO ALEXANDRE: Fez uma partida comum no primeiro tempo e foi substituído no início da segunda etapa. NOTA 5,5



PEDRO RAUL: Entrou afobado na partida, mas depois melhorou e deu trabalho à zaga adversária. NOTA 6,5



HONDA: Teve uma boa exibição no primeiro tempo, organizando bem o meio de campo alvinegro, mas cansou na segunda etapa e ficou sumido. NOTA 7



ÉBER BESSA: Péssima partida. Errou tudo que tentou e não teve uma noite feliz. NOTA 4



DAVI ARAÚJO: Entrou no no fim de jogo e nada pôde fazer. SEM NOTA



BRUNO NAZÁRIO: Já fez partidas melhores pelo Botafogo e foi bem marcado. NOTA 5,5



RHUAN: Entrou na metade do segundo tempo, mas não fez grande diferença. NOTA 5



MATHEUS BABI: Deixou a sua marca mais uma vez e foi um dos destaques do time em campo. NOTA 8



KALOU: Entrou no no fim de jogo e nada pôde fazer. SEM NOTA



EMILIANO DÍAZ: Ainda está conhecendo o elenco e fez alterações já previstas. Tomou dois gols que não foram culpas da organização da equipe. Um foi falha de Marcelo e outro pÊnalto porque a bola bateu na mão de Kanu. NOTA 6