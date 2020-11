Kalou. Botafogo x Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 16 de Novembro de 2020, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Thiago Ribeiro. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Thiago_Ribeiro

Por MH

Publicado 16/11/2020 22:06

Ladeira abaixo no Campeonato Brasileiro, o Botafogo deu mais um passo rumo à Série B ao ser derrotado pelo Bragantino por 2 a 1, de virada, na noite desta segunda-feira, no Estádio Nilton Santos. Matheus Babi fez para os donos da casa, mas Ytalo e Claudinho, de pênalti, garantiram o primeiro triunfo fora de casa do Massa Bruta na competição. Esse foi o primeiro jogo sob a direção da comissão técnica do argentino Ramón Díaz, que se recupera de uma cirurgia no exterior.

Estacionado com 20 pontos, o Alvinegro caiu para a vice-lanterna. Na próxima rodada, no domingo, o time volta ao Niltão para receber o Fortaleza. A equipe já não vence há seis partidas — cinco da Série A e uma da Copa do Brasil (no empate sem gols com o Cuiabá, resultado que eliminou o clube do torneio).

Publicidade

O primeiro tempo deu a falsa impressão de que o time mudaria de uma vez por todas de postura. Intenso, focado e correndo muito, os paulistas sofreram pressão por pelo menos 20 minutos. Apesar da marcação alta, o Botafogo cansou e deu espaços ao Bragantino. Só que aos 43, depois de bom cruzamento feito por Victor Luis da esquerda, Matheus Babi usou a cabeça e fez 1 a 0. A alegria alvinegra não durou nada: aos 45, Yatalo, em belíssima jogada individual, deixou tudo igual.

Cansado, o Glorioso não conseguiu repetir a atuação do início da partida. Para piorar, o time perdeu todo o meio-campo quando o apoiador Bruno Nazário foi substituído por Rhuan, que nada fez. Ainda assim, depois de se safar de levar a virada, Bruno Nazário acertou o travessão no contra-ataque. Mas como tudo que é ruim ainda pode piorar, o Botafogo foi salvo pelo Árbitro de Vídeo de um pênalti cometido por Victor Luis. No lance seguinte, Kanu meteu o braço na bola e aí não teve jeito. Claudinho, na cobrança de segurança no meio do gol, decretou a sexta derrota do Alvinegro no Brasileiro. Está mesmo muito feia a coisa!

Publicidade