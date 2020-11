Botafogo vive momento complicado no Brasileiro ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 09:13

Rio - A fase do Botafogo no Brasileirão é bastante delicada. Sem vencer há cinco jogos e na vice-lanterna da competição, o Glorioso é, de acordo com informações do site "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o segundo clube com mais risco de jogar a Série B no ano que vem.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O BOTAFOGO



De acordo com os cálculos do site, a equipe carioca tem 61% de risco de ser rebaixada. Apenas o lanterna Goiás, que tem 95%, tem mais possibilidades de estar na Segunda Divisão no ano que vem que o Botafogo.

De acordo com os cálculos do site, a equipe carioca tem 61% de risco de ser rebaixada. Apenas o lanterna Goiás, que tem 95%, tem mais possibilidades de estar na Segunda Divisão no ano que vem que o Botafogo.

Publicidade

O Coritiba é o terceiro clube com mais risco de rebaixamento. Segundo o site, o Coxa tem 54% de possibilidades de queda. Em seguida vem o Athletico-PR com 39%. Fora da zona de rebaixamento, o Bragantino e o Ceará têm 26% de risco de terminarem o Brasileiro na zona da degola.