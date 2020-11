Kanu Thiago Ribeiro/ Botafogo

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/11/2020 09:55

Rio - O zagueiro Kanu desabafou sobre o uso do VAR após a derrota do Botafogo para o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na noite desta segunda-feira, no Engenhão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor foi pivô do lance que culminou com o pênalti convertido por Claudinho, já nos minutos finais do duelo.



"Falta critério da arbitragem, assim como foi contra o Bahia. Mas é assim sempre contra o Botafogo. Como eu iria tirar a mão naquela hora. O que eu poderia fazer?", falou o defensor do clube carioca logo após o jogo.