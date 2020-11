Jonas GILVAN DE SOUZA/ FLAMENGO

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 09:44

Rio - A contratação de Jonas, de 29 anos, que está bem encaminhada pelo Botafogo pode não acontecer. De acordo com informações da "ESPN", o Flamengo estaria avaliando o retorno do jogador, após perder Thiago Maia por lesão no joelho. O atleta defendeu o clube da Gávea em 2015.

Atualmente o jogador está sem clube, após deixar o Al Ittihad, da Arábia Saudita. Jonas estaria apalavrado para assinar um contrato com o Botafogo até o fim do Campeonato Brasileiro. O seu nome teria agradado o novo treinador alvinegro Ramón Díaz.

No entanto, caso realmente concretize o interesse no jogador, o Flamengo pode fazer com que a contratação pelo Botafogo não seja efetuada. Ambos os clubes enxergam a posição de volante como prioridade para o seus elencos.