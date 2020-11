Luxemburgo Van Campos/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 15:36

Rio - Antes de fechar com o argentino Ramon Diaz para o comando da equipe, o Botafogo teria tentado a contratação de Vanderlei Luxemburgo. Além do clube carioca, o Coritiba e o Fortaleza também teriam entrado em contato com o treinador. As informações são do comentarista da ESPN Brasil, Jorge Nicola.

Publicidade

Vanderlei Luxemburgo revelou que tinha sido procurado por três equipes nacionais foi feita pelo próprio treinador durante participação no programa “Tá na área”, do SporTV, no último dia 10, mas ele preferiu não revelar os nomes.



Como não houve acerto com o experiente ex-treinador do Palmeiras, a diretoria do Alvinegro preferiu a contratação do argentino Ramon Diáz, que estava sem clube.