Rio - Uma novidade marcou o treinamento do Botafogo. Durante a reapresentação do elenco, na manhã desta quarta-feira, Alexander Lecaros, que havia sofrido uma lesão no tornozelo, apareceu no campo anexo do Estádio Nilton Santos para realizar uma atividade em ritmo médio.

O peruano se machucou no empate em 2 a 2 com o Ceará, no fim do mês passado, e sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito. O peruano iniciou, nesta quarta-feira, o trabalho de transição e deu mais um passo rumo ao retorno aos gramados.

Enquanto o elenco realizava as atividades com Emiliano Díaz e o auxiliar Osmar Ferreyra, Lecaros ficou em um canto separado do campo anexo fazendo um trabalho específico com bola, acompanhado pelo departamento físico do Botafogo.

A tendência, pelo tipo de lesão e a falta de lesão, é que Lecaros não retorne contra o Fortaleza, no próximo domingo - apesar que pode acontecer, dependendo da resposta do atacante durante a semana. O jogador está sendo trabalhado para ser relacionado diante do Atlético-MG, na rodada seguinte.

Ivan Angulo, que não participou do duelo contra o Red Bull Bragantino, na última segunda-feira, por uma lesão muscular na coxa, também realizou um trabalho com bola em separado com o restante do grupo, iniciando a transição.