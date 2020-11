Kauê é um dos maiores destaques da base alvinegra Fabio de Paula/Botafogo

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 13:59

Rio - Promessa da base do Botafogo, o volante Kauê, de 16 anos, assinou recentemente o seu primeiro contrato profissional com o clube carioca. O vínculo é de três temporadas e a multa gira em torno de R$ 300 milhões. Apesar da cautela com que é tratado pelos profissionais alvinegros, o atleta pode receber oportunidades entre os profissionais. As informações são do portal "globoesporte.com".

O jogador, que era capitão do time sub-17, acabou promovido ao elenco sub-20 do Glorioso. A expectativa é grande sobre o futuro do jogador, porém, o Botafogo prega cautela para não queimar uma promessa que tem potencial, frequenta as divisões de base da seleção brasileira.

O planejamento é para que o volante será integrado à rotina do elenco profissional aos poucos. Por enquanto, ele continua como atleta do sub-20 para treinos e jogos. Porém, vai participar de algumas atividades no Nilton Santos e, a depender da necessidade e da avaliação da comissão técnica, pode até ser relacionado.