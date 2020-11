Tulio Lustosa, gerente de futebol do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por Lance

Publicado 20/11/2020 11:45 | Atualizado 20/11/2020 11:46

Rio - O que parecia estar certo caiu por terra. A negociação envolvendo o Botafogo e Jonas melou por questões burocráticas e, consequentemente, o jogador de 29 anos não vestirá a camisa alvinegra nesta temporada. A informação foi dada pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.



Jonas estava livre no mercado desde o mês passado, quando havia rescindido o contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Desta forma, chegaria sem custos ao Alvinegro, que bancaria apenas os salários do jogador. A contratação estava encaminhada e o jogador, inclusive, era esperado no Rio de Janeiro para finalizar a papelada.



As questões envolvendo a rescisão, porém, atrapalharam o Botafogo. O clube de General Severiano não recebeu todos os documentos que provavam que o jogador estava sem contrato e, como a janela internacional está fechada, a diretoria do Alvinegro temia por levar uma punição ou ficar bloqueada de contratar pela Fifa.



Desta forma, o clube carioca saiu da negociação. O tempo de inscrição do Campeonato Brasileiro termina nesta sexta-feira e o Botafogo ainda não fechou os olhos para um possível reforço. A equipe comandada pode fazer uma mudança na lista da competição e monitora o mercado por uma contratação de último momento.



Pela questão envolvendo a janela internacional, é muito provável que, se aconteça, o reforço venha do próprio futebol brasileiro. A contratação de um primeiro volante foi um pedido de Ramón Díaz.