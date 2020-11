Emiliano Díaz tem 38 anos Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 13:41 | Atualizado 20/11/2020 17:33

Rio - Em situação crítica no Brasileiro, o Botafogo tem mais uma chance no Nilton Santos de voltar a vencer no Brasileiro. Neste domingo, às 18h15, a equipe carioca recebe o Fortaleza e tenta um resultado positivo sob os seus domínios na competição.

A equipe, que deve ser comandada novamente por Emiliano Díaz, tenta interromper uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição. O Glorioso está na penúltima colocação e uma vitória não vai tirar a equipe carioca da zona de rebaixamento.

Publicidade

Após conseguir um empate contra o Vasco, em São Januário, o Fortaleza entre em campo, em busca de mais pontos no Rio de Janeiro. Uma vitória sobre o Botafogo deixaria a equipe cearense mais próxima da primeira parte da tabela.

A arbitragem terá o comando de Heber Roberto Lopes. Henrique Neu Ribeiro e Helton Nunes serão os auxiliares. Rodrigo Dalonso estará no comando do VAR. Os quatro pertencem a federação de Santa Catarina.

Publicidade

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FORTALEZA

Publicidade

Estádio: Nilton Santos (Rio)

Arbitragem: Heber Roberto Lopes (SC)

Publicidade

Auxiliar 1: Henrique Neu Ribeiro (SC)

Auxiliar 2: Helton Nunes (SC)

Publicidade

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Dalonso (SC)

BOTAFOGO : Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre e Honda; Bruno Nazário, Éber Bessa e Matheus Babi/ Treinador: Emiliano Díaz

Publicidade

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Jackson, João Paulo, Carlinhos; Juninho, Mariano Vázquez, Ronald, Romarinho; David, Wellington Paulista / Treinador: Marcelo Chamusca