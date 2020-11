Ramón Díaz Reprodução

Rio - De longe, mas ligado no Botafogo. Assim está Ramón Díaz. O treinador, de 61 anos, se submeteu a um procedimento cirúrgico e em cinco dias deve retornar ao comando do clube carioca. Em Assunção, no Paraguai, o argentino vem recebendo informações sobre o elenco pela sua comissão técnica que está no Rio.

O treinador tem conversas diárias com Emiliano Díaz, seu filho e auxiliar, e também com outros membros da comissão técnica como Osmar Ferreyra e Jorge Pidal. Eles fazem relatórios diários com o argentino por meio de chamadas de vídeo. Além disso, os analistas de desempenho, Damián Paz e Juan Nicolás Romanazzi participam das conversas, sempre com o aval da equipe do Botafogo.

"Ele (Ramón) está terminando o tratamento antes de vir (para o Brasil). Nós passamos todo o treinamento. Ficamos em vídeo chamada constantemente porque ele está em casa, está com a família. A informação é constante, treinamento, partida... Já são oito trabalhando juntos, eu sei tudo que ele quer e pretende. Queremos que ele se recupere rápido, esse é o mais importante", afirmou Emiliano Díaz, em participação na Botafogo TV.



Os detalhes dos treinos do Botafogo são catalogados em documentos e programas e, ao final do dia, repassados para o técnico argentino. Imagens de atividades também são mostradas para Díaz, que dá um feedback e sugestões de novos exercícios e comandos de ajustes.