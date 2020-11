Kaue assinou até 2023 com o Botafogo Reprodução/BotafogoTV

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 16:52

Rio - O volante Kauê é considerado uma grande promessa da base alvinegra. Recentemente, ele assinou o seu primeiro vínculo com o clube carioca. A multa de rescisão do jovem, de 16 anos, está em torno de R$ 300 milhões. Reconhecido como um talento, mesmo com pouca idade, ele poderá ter chances entre os profissionais. Apesar da pouca idade, o jogador já revelou que se inspira em um atleta do elenco alvinegro.

"Um jogador que eu vi muito diferenciado é o Caio Alexandre, cria da base. Via treinando e me inspirava nele. Tem qualidade absurda, que quase ninguém tem", afirmou Kauê ao “Canal do TF”

Caio Alexandre, de 21 anos, ganhou espaço no time titular do Botafogo nesta temporada. O jovem também é revelado na base do Glorioso. Kauê mostrou cautela e ciência de que ainda falta bastante para integrar o grupo profissional.

"Jogar no profissional é um sonho desde criança, mas primeiro estou focado em ajudar o sub-20 e o sub-17. Se Deus quiser as coisas vão acontecer naturalmente", disse.