Emiliano Diaz, interino do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Por Pedro Logato

Publicado 20/11/2020 17:43 | Atualizado 20/11/2020 17:48

Rio - Em penúltimo lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo já se depara novamente com a possibilidade de um rebaixamento na competição. Com 20 pontos em 20 jogos, o Glorioso terá que ter uma pontuação superior nos 18 confrontos que lhe restam no torneio para garantir a permanência na Série A. De acordo com o matemático Tristão Garcia, o número mágico é de 47 pontos, para evitar a degola.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O BOTAFOGO



Com isso, para não correr nenhum risco, o Glorioso terá que vencer metade dos jogos que tem a fazer até o fim do ano. Caso isso aconteça, a equipe carioca irá somar 47 pontos. No momento, segundo o site "Infobola", do matemático, o Botafogo é o segundo clube com mais risco de rebaixamento: 64%.

Com isso, para não correr nenhum risco, o Glorioso terá que vencer metade dos jogos que tem a fazer até o fim do ano. Caso isso aconteça, a equipe carioca irá somar 47 pontos. No momento, segundo o site "Infobola", do matemático, o Botafogo é o segundo clube com mais risco de rebaixamento: 64%.

Publicidade

"O Botafogo precisa planejar fazer 47 pontos. Com essa pontuação é certa. Pode ser que dê com menos, com 45 pontos é provável, pela forma como está o campeonato, mas para ter uma garantia, para ter como mirar em uma pontuação, precisa mirar nos 47", afirmou o matemático.

Um dos pontos desfavoráveis para o Alvinegro contar com uma pontuação menor para escapar é o baixo número de vitórias na competição. O Glorioso tem apenas três vitórias, só supera o lanterna Goiás com dois resultados positivos no Brasileiro. No momento, o jejum alvinegro no Brasileiro é de cinco jogos sem vencer.

Publicidade

"Para garantir a permanência na Série A, o Botafogo vai ter que melhorar bastante. Vai precisar fazer campanha de G-8. Ter 50% de aproveitamento", finalizou o matemático.