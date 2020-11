Ramon Diaz do Botafogo durante apresentacao no Estadio Nilton Santos Gabriel Baron/Botafogo

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 11:15 | Atualizado 21/11/2020 11:32

Rio - Acabou o tempo para o Botafogo se reforçar. A janela de transferências nacional e o tempo de inscrição de jogadores no Campeonato Brasileiro encerraram. Com isso, o Alvinegro vai com o atual plantel até o fim da competição.

A prioridade do Botafogo durante as últimas horas de janela foi um atacante de velocidade. Alguns jogadores da Série B foram procurados, porém a rodada desta última sexta-feira foi um entrave. Muitos dos possíveis alvos do Alvinegro acabaram entrando em campo e as diretorias dos clubes não liberaram os jogadores.