Honda para na marcação do Fortaleza. Uma atuação para esquecer Daniel Castelo Branco

Por Lucas Oliveira

Publicado 22/11/2020 20:08

Rio - A situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro é cada vez mais desesperadora. Vindo de jejum de cinco jogos sem vencer, o Glorioso ampliou a sua série negativa. Neste domingo, a equipe carioca foi derrotada pelo Fortaleza por 2 a 1, no Nilton Santos. Os gols da partida foram marcados pelo atacante Bergson, David e Warley.



Com o resultado, o Botafogo se afundou na zona de rebaixamento, com apenas 20 pontos conquistados e na penúltima posição. Além disso, o Glorioso é pior mandante do campeonato. Já o Fortaleza, subiu para 11ª posição, com 28 pontos. Essa foi a primeira vitória do Leão do Pici após a saída de Rogério Ceni.

Na próxima rodada, o Botafogo terá a dura missão de encarar o Atlético-MG, no Mineirão. Esse será o primeiro jogo de uma sequência indigesta. Em seguida, o Glorioso recebe o Flamengo, no Nilton Santos, e viaja para enfrentar o São Paulo e Internacional. Já o Fortaleza, busca a retomada no campeonato, diante do lanterna Goiás, na Arena Castelão.

O Botafogo começou a partida com mais posse de bola e criou as principais chances de gol no primeiro tempo. Aos dez minutos, Honda cobrou falta de longe e levou perigo para o goleiro Felipe Alves, que espalmou firme para escanteio.

O Fortaleza respondeu aos 13 minutos. Em contra-ataque rápido, Wellington Paulista deu lindo toque de calcanhar para Tinga, que serviu Romarinho dentro da área, mas o camisa 20 pegou mal na bola e Kanu afastou o perigo.

O Leão do Pici voltou a assustar aos 33 minutos, quando o volante Felipe soltou uma bomba de longe e Diego Cavalieri fez boa defesa. O último lance de perigo foi do Botafogo. Kalou fez boa jogada pela esquerda, tocou para Caio Alexandre na entrada da área, que chutou forte e no canto esquerdo para excelente defesa de Felipe Alves.



Precisando da vitória para respirar no Campeonato Brasileiro, o Botafogo voltou melhor na etapa final. Aos seis minutos, José Welison foi derrubado dentro da área por Felipe, mas o árbitro Héber Roberto Lopes mandou o jogo seguir.

A resposta do Fortaleza veio logo em seguida, com David. O atacante fez linda jogada individual, invadiu a área e tentou o passe por baixo, mas Cavalieri aparece muito bem para impedir o gol do Tricolor Cearense.

Mais perigoso, o Fortaleza abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo. Um minuto após entrar em campo, Bergson aproveitou o rebote de Cavalieri no chute de Romarinho e colocou o Leão do Pici à frente no placar.

Superior na partida, o Fortaleza ampliou a vantagem após grande jogada de David, aos 33 minutos. O camisa 17 passou com muita facilidade pesa defesa do Botafogo, invadiu a área e bateu na saída de Cavalieri.



Precisando reagir à qualquer custo, o Botafogo conseguiu diminuir a desvantagem com Warley, que fez grande jogada e chutou firme de fora da área para colocar o Glorioso de volta no jogo.

O Botafogo ensaiou uma pressão nos minutos finais. No entanto, o Fortaleza se fechou bem e conseguiu segurar a vantagem para conquistar três pontos importantíssimos para o Leão do Pici.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X FORTALEZA



Estádio: Nilton Santos

Cartões Amarelos: Kanu (BOT), David (FOR)

Cartões Vermelhos: -

Gols: Bergson (FOR), David (FOR) e Warley (BOT)

BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Kevin (Marcinho), Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welisson, Caio Alexandre (Warley) e Honda (Éber Bessa); Bruno Nazário, Matheus Babi (Pedro Raúl) e Kalou./Treinador: Emiliano Díaz

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Wanderson (Ronald) e Bruno Melo; Felipe (Carlinhos), Juninho, Marlon (Yuri César) e Romarinho(Osvaldo); David e Wellington Paulista (Bergson)./ Treinador: Marcelo Chamusca