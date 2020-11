Ramón Díaz Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 18:31

Rio - Após ser operado com sucesso no último final de semana para a retirada de um nódulo na garganta, Ramón Díaz tem chances estrear pelo Botafogo contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, pela 23ª rodada do Brasileirão. Neste domingo, o filho e auxiliar do técnico comanda o Glorioso contra o Fortaleza, às 18h30, no Estádio Nilton Santos.

Publicidade

De acordo com informações do "globoesporte.com", Díaz se recupera bem no Paraguai e será reavaliado nesta segunda-feira para saber se poderá dirigir o Botafogo no jogo do meio de semana.



Sem vencer há cinco jogos, Glorioso ocupa a penúltima colocação, com apenas 20 pontos conquistados. A vitória contra o Fortaleza é fundamental, visto que o Glorioso terá uma dura sequência no Brasileirão. O Botafogo visita Atlético-MG, no Mineirão, recebe o Flamengo no Nilton Santos, e viaja para enfrentar o São Paulo e Internacional.