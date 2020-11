Por O Dia

22/11/2020

Rio - O Botafogo está definido para encarar o Fortaleza, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileiro. Com a volta do atacante Kalou ao time titular, o Glorioso vai com tudo para retomar o caminho das vitórias no campeonato. A bola rola às 18h15 (de Brasília).