O apoiador Honda tem sido criticado pela torcida alvinegra Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Por MH

Publicado 23/11/2020 17:17

Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, onde é o 19º colocado, com só 20 pontos, o Botafogo pode ter algo de positivo para a partida contra o líder Atlético Mineiro, na próxima quarta-feira, no Mineirão, pela 23ª rodada. O Galo pode entrar em campo com até 14 desfalques, entre jogadores com a Covid-19, suspensos e lesionados.

E a lista de ausências pode até aumentar se novos casos de coronavírus forem detectados nos exames realizados nesta segunda-feira, na Cidade do Galo. Ou seja, o clube de General Severiano terá pela frente um adversário muito fragilizado.

No entanto, as recentes apresentações do Botafogo nas derrotas para o Bragantino (2 a 1, de virada) e para o Fortaleza (2 a 1), ambas no Estádio Nilton Santos, deixam a torcida mais do que desconfiada em uma vitória fora de casa. Apesar de muito ameaçado, o técnico Emiliano Díaz, filho de Ramon Díaz, que ainda não tem data para chegar ao Brasil, acredita na reação.

"Sabíamos, no primeiro momento, que seria difícil. Mas temos otimismo, acreditamos no elenco. Neste momento, temos de falar pouco e trabalhar. Dar o nosso máximo. Sabemos que não será fácil", declarou, em entrevista à Botafogo TV.