Ze Welison não poderá enfrentar o Atlético-MG por conta do acordo do empréstimo feito pelos mineiros

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 21:40

Rio - Emiliano Díaz não conta com José Welison para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão. Emprestado pelo próprio Galo até maio de 2021, o volante, por força de contrato, será mais um desfalque na complicada batalha em Belo Horizonte. Na contramão dos mineiros, que lideram o Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, o Botafogo, penúltimo colocado, tem 75% de chances de rebaixamento.

Rafael Forster, Rentería e Cícero, que não foi relacionado na última rodada são as opções para o setor. Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, Lecaros voltou a treinar nesta segunda e pode ser relacionado. Após o surto do novo coronavírus na Cidade do Galo, o técnico Jorge Sampoli pode ter até 14 desfalques.

Com a meta de buscar oito vitórias em 17 jogos para evitar a degola, de acordo com os cálculo da comissão técnica, o Botafogo terá uma complicada sequência nas próximas rodadas: Atlético-MG, Flamengo, São Paulo e Internacional, todos no G-4 e na disputa do título.