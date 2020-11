Botafogo joga mal mais uma vez, perde para o Fortaleza e se afunda na zona de rebaixamento Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 09:54

Rio - O Botafogo dará início nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Atlético-MG, à uma dura sequência de jogos no Brasileirão. Além de encarar o líder do Brasileirão, o Glorioso terá que enfrentar em seguida todos os outros times que completam o G-4.

Após esta quarta-feira, a equipe de Ramón Díaz só voltará a campo no próximo dia 5 em clássico contra o Flamengo, no Nilton Santos. Em seguida, encara o São Paulo no dia 9, no Morumbi, às 19h, em jogo atrasado da 18ª rodada. Depois, para fechar a sequência dura, terá o Internacional no Beira-Rio, no dia 12.

Em situação delicada, o Botafogo precisa vencer pelo menos oito de seus 17 jogos restantes. A missão não é nada fácil, uma vez que a equipe carioca precisou dos últimos 40 jogos em Campeonato Brasileiro para conseguir atingir a marca.

Atualmente, o Botafogo ocupa a vice-lanterna da competição, com 20 pontos, à frente apenas do Goiás, com 15.