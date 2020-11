Paulo Vinicius Coelho Reprodução

Rio - O Botafogo elegerá nesta terça-feira o novo seu novo presidente e o jornalista Paulo Vinícius Coelho ligou o alerta para a importância da eleição. Segundo ele, as eleições não definirão o futuro, mas serão fundamentais para saber as pretensões do Alvinegro.

PVC tratou do sentimento de "conformismo" existente no clube citando a resposta de Montenegro ao youtuber Felipe Neto. O homem forte do Botafogo rebateu Felipe, que lamentou que o clube está rumando à falência, e afirmou que o clube já está falido.

"Cada conversa com qualquer benemérito alvinegro reforça a ideia de Montenegro e diminui a possibilidade de que estas pessoas sejam "beneméritas". Porque para fazer benfeitoria é preciso estar inconformado com a situação atual de um clube que caminha a passos largos para se colocar lado a lado com Bangu e América", disse PVC em seu blog no site "GE".

"Se tudo der muito certo, o novo presidente será decorativo, porque administrará o clube social, abaixo do CEO da nova empresa que precisa surgir em General Severiano. Mas, no primeiro momento, será decisivo para mostrar qual a ambição para o renascimento alvinegro e para formatar a sociedade anônima para os próximos anos", complementou.

O Botafogo atravessa uma fase complicada também dentro das quatro linhas. O clube é penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. O Alvinegro enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira no Mineirão, às 21h30.