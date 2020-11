Durcesio Mello vai comandar o clube pelos próximos quatro anos Twitter/Botafogo

Por MH

Publicado 24/11/2020 23:29 | Atualizado 24/11/2020 23:31

O Botafogo, que atravessa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro — aparece no momento na penúltima colocação, com apenas 20 pontos —, será comandado pelo engenheiro Durcesio Mello pelos próximos quatro anos. O candidato da chapa "Botafogo de Todos" superou o da situação, Alessandro Leite (Chapa Ouro), e Walmer Machado (Chapa Verde) no pleito. Ele assume o clube a partir de 1º de janeiro.

No total, 825 pessoas votaram na noite desta terça-feira, em General Severiano. O resultado final do pleito foi: Durcesio (477 votos), Walmer Machado (219), Alessandro Leite (124) e brancos/nulos (25).

O candidato do grupo 'Mais Botafogo', que comandou o Alvinegro nos últimos seis anos e acumula várias críticas dos torcedores, contou com o apoio de Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente e ex-membro do Comitê Executivo de Futebol, seu amigo de infância.