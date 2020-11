Emiliano Diaz.Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 018 de Novembro de 2020, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor_Silva

Por Venê Casagrande

O Botafogo pode ter mudanças no time titular para pegar o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo apurou a reportagem, o auxiliar Emiliano Días, filho do técnico Ramon Díaz, que está em recuperação de cirurgia, botou o seguinte time titular: Cavalieri; Kevin, Kanu, Marcelo e Victor Luis; Forster, Renteria, Caio Alexandre, Marcinho, Warley e Pedro Raul.

Fontes do jornal O Dia relataram que o meia Honda e os atacantes Kalou e Matheus Babi foram poupados da atividade por desgaste muscular. Com isso, Emiliano colocou Marcinho, que é lateral de origem, como meia, na segunda linha ofensiva.

Com 20 pontos e na penúltima colocação, o Botafogo precisa de uma vitória para começar a arrancada em busca da permanência na Série A.