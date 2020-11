Rafael Forster (D) tenta segurar Igor Rabello, ex-jogador do Glorioso Pedro Souza/Agência Galo/Atlético

Publicado 25/11/2020 23:27

Em mais uma atuação pífia, desorganizada e frágil no Campeonato Brasileiro, o Botafogo voltou a ser derrotado e segue a passos largos rumo à Série B. Na noite desta quarta-feira, no Mineirão, a equipe comandada pelo argentino Emiliano Díaz foi presa fácil para o Atlético Mineiro: 2 a 1, gols de Savarino e Sasha para o líder do campeonato, um em cada tempo. O zagueiro Marcelo Benevenuto, de cabeça, descontou.

O resultado manteve complicou ainda mais a situação do clube de General Severiano. Estacionado nos patéticos 20 pontos (sendo que 11 são oriundos de empates), a equipe segue na vice-lanterna. Já são cinco pontos de diferença para o primeiro clube fora do Z-4, o Sport. Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o clássico com o Flamengo, dia 5 de dezembro, no Estádio Nilton Santos.

Com uma escalação sem nexo — Emiliano Díaz barrou Honda, Bruno Nazário e Kalou para colocar Rafael Forster, Rentería e Marcinho no meio —, o Botafogo não fez cócegas no Galo. Bem armado, os donos da casa dominaram o meio e contaram com a baixa qualidade técnica dos visitantes. Aos 16 minutos, depois de um cruzamento da esquerda de Keno, Savarino abriu os trabalhos. O que já era ruim, piorou com a apatia total do time da Estrela Solitária após o gol.

Na etapa complementar, com Honda e Kalou em campo, o Glorioso melhorou e até teve mais coragem em busca de uma reação. O problema é que em uma falha boba de marcação de Marcelo Benevenuto, Sasha ampliou. O próprio zagueiro, pouco tempo depois, diminuiu. Sem muita força, o Botafogo ainda escapou de levar o terceiro em pênalti de Keno defendido por Diego Cavalieri.

ATLÉTICO-MG 2 x 1 BOTAFOGO



Atlético-MG: Rafael; Bueno, Igor Rabello e Júnior Alonso; Zaracho (Talison), Calebe (Wesley), Hyoran, Nathan (Marrony) e Savarino; Eduardo Sasha e Keno. Técnico: Leandro Zago (técnico do time Sub-23)



Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin (Honda), Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Rafael Forster (Éber Bessa), Rentería (Kalou), Caio Alexandre e Marcinho; Warley (Rhuan) e Pedro Raul (Matheus Nascimento). Técnico: Emiliano Díaz (auxiliar)



Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Gols: Savarino. do Atlético-MG, aos 16'/2ºT; Sasha, do Atlético-MG, aos 4'/2ºT; Marcelo Benevenuto, do Botafogo, aos 7'/2ºT

Cartões amarelos: Savarino, Júnior Alonso (ATM); Kevin, Marcinho, Kanu (BOT)