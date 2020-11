Botafogo perdeu mais uma Pedro Souza / Agência Galo / Atlético

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 09:58

Rio - A situação do Botafogo no Brasileiro se complica a cada dia. A derrota contra o Atlético-MG, no Mineirão, na última quarta-feira, deixou o Glorioso ainda mais próximo do rebaixamento. De acordo com informações do site "Infobola", a equipe carioca tem 82% de risco de jogar na Série B em 2021.

O Botafogo tem 21 jogos, apenas três vitórias, 11 empates e oito derrotas. Com 20 pontos, a equipe de General Severiano só está na frente do lanterna Goiás. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, a equipe carioca precisa vencer nove dos 17 jogos que tem pela frente para evitar a queda.

Além do Glorioso, outra equipe que aumentou seu risco de rebaixamento foi o Coritiba. Ao perder para o Corinthians, em casa, o Coxa viu as suas possibilidades de queda chegarem a 77%.