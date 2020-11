O auxiliar argentino Emiliano Díaz ainda busca sua primeira vitória no comando do Alvinegro Vitor Silva/Divulgação

Rio - O Botafogo chegou a mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e a sua situação na competição fica cada vez mais difícil. Emiliano Diáz, técnico interino do clube na ausência de Ramon Diáz, analisou o revés para o Atlético-MG por 2 a 1, na última quarta-feira.

O argentino comentou sobre as mudanças feitas na equipe pelo desgaste físico. O time que foi a campo não teve Honda, Kalou e Bruno Nazário.



"As mudanças que fizemos foi pela parte física. Jogamos em quase 72 horas e não teríamos ritmo. Falamos com eles que jogariam 45 minutos. Tivemos muitas lesões e não podemos perder ninguém nesse momento. Não jogamos com esses três por isso", disse à Botafogo TV.



Contra o Galo fora de casa, o Alvinegro teve uma cara diferente, principalmente no meio campo e no ataque. Saíram Zé Welison, Honda, Éber Bessa e Bruno Nazário. Entraram Rafael Forster, Rentería, Kevin e Warley. Kalou seguiu no banco de reservas.

O auxiliar explicou o motivo das mudanças e afirmou que a intenção não foi barrar jogadores, mas sim dar mais força física ao elenco, que enfrentaria o líder da competição. No entanto, a estratégia não surtiu muito efeito e o Botafogo foi dominado em campo.

"Não conseguimos ritmo em mais de 45 minutos. Jogamos metade do jogo bem e a outra, não. Teremos mais de uma semana para trabalhar e vamos focar muito na parte física, nesse ritmo de jogo que realmente queremos", continuou.

"São jogadores importantes, têm hierarquia (Honda e Kalou). Mas a titularidade é conquistada semana a semana. É hora de colocar a cara para sair dessa situação. Temos uma semana para trabalhar para um jogo muito difícil. Não tem desculpa. Estamos em um mau momento, mas viemos para cá com um objetivo. Nos três jogos que fizemos, a equipe rendeu esporadicamente. Queremos que renda mais, pelo menos 70 minutos", completou.



Com o resultado negativo, o Botafogo permanece na zona de rebaixamento do Brasileiro, na vice-lanterna, com 20 pontos. E ao fim da rodada, pode ver essa distância para fora do Z-4 aumentarem seis pontos.