Publicado 26/11/2020 17:58 | Atualizado 26/11/2020 18:01

Rio - Não é brincadeira. Imortalizado na galeria de ídolos do Botafogo, Gérson não perdoou mais uma inofensiva atuação do Botafogo na derrota para o Atlético-MG, que teve 14 desfalques no duelo de quarta-feira, no Mineirão. Com uma língua tão afiada quanto à famosa perna esquerda, o ex-jogador desabafou em seu canal 'Canhotinha70', no YouTube, e não esconde o temor pelo pior ao fim do Campeonato Brasileiro. E sobrou para Emiliano Díaz, auxiliar e filho do técnico Ramón Díaz, que ainda se recupera de uma cirurgia.

"Tem alguma coisa que não está encaixada. E o time já joga junto há algum tempo... Não tem entrosamento, toque de bola, tabelas. O time avança, mas volta a bola para a zaga, para o goleiro, que dão chutão para a frente. Não é melhor chutar para o gol. Chuta para qualquer lado, mas não volta a bola para o meio, para a zaga. Isso não me convence. Desculpe, mas é muita burrice junta. Fico nervoso. Você vê que o time não vai reagir. Está acabando o campeonato e o time está indo para a Segunda Divisão", desabafou Gérson.

Com 248 jogos pelo Botafogo, Gérson teve o privilégio de jogar ao lado craques como Garrincha e Jairzinho nos áureos tempos que o clube disputava a hegemonia com o Santos no futebol brasileiro. Com 82% de risco de rebaixamento, de acordo com o site 'Infobola', Gerson elogiou Honda, mas detonou a contratação do marfinense Kalou.

"Quem contratou Kalou? Em qual Europa ele jogou? Em São Paulo tem uma rua, um bairro chamado Europa. Ele não joga nada, não sabe dominar uma bola! Tem jogador que está jogando que, com todo o respeito, não pode nem passar na porta do clube, mas estão jogando. Está muito difícil", questionou Gérson.

Penúltimo colocado no Brasileiro, o Botafogo terá uma complicada sequência nas próximas rodadas: Flamengo, Internacional e São Paulo, todos no G-4. Preocupado, Gérson voltou a criticar o trabalho conduzido pelo auxiliar e técnico interino Emiliano Díaz e cobrou a presença do pai, Ramón.



"Cadê o treinador? É o treinador ou o auxiliar do treinador? Ele está perdido, colocou os melhores no banco. Será que ele está poupando os melhores para o outro jogo? O Atlético-MG deitou e rolou. Veio desfalcado, quase reserva, mas é um time que tem noção, bem montado, organizado", disse o Canhota de Ouro.