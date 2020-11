Ramón Díaz Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 10:13 | Atualizado 27/11/2020 10:14

Rio - O treinador Ramón Díaz está fora do Botafogo. Sem ter dirigido o clube em nenhuma partida já que se afastou para uma operação logo após ser apresentado, o treinador argentino deixou o cargo. O seu substituto será Eduardo Barroca, que dirigiu o Glorioso, em boa parte do Brasileiro do ano passado.

A justificativa para a saída do argentino é o atual momento do clube carioca. Díaz só poderia retornar ao clube carioca no próximo dia 7. Com a pressão de estar na zona de rebaixamento com apenas 20 pontos, o Glorioso optou pela troca do treinador.

Eduardo Barroca será o quinto técnico do Botafogo na temporada. Antes dele passaram pelo clube carioca: Alberto Valentim, Paulo Autuori, Bruno Lazaroni e Ramón Diaz.

Confira a nota oficial:

"O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que o técnico Ramón Díaz e toda a sua equipe de auxiliares estão de saída do Clube. Lamentavelmente, em função do quadro de saúde do treinador argentino, que agora tem alta prevista para a partir do dia 7/12, o Clube entende que não pode mais esperar.



O Botafogo confia no pleno restabelecimento da saúde de Ramón Díaz, agradecendo a ele e seus auxiliares Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Jorge Pidal, Damián Paz e Juan Nicolás Rommannazi pelo período em que estiveram no Clube.



O Departamento de Futebol Profissional informa que Eduardo Barroca é o novo técnico da equipe. O profissional retorna ao Botafogo após passagem na equipe principal, em 2019, e um trabalho reconhecido por conquistas importantes nas categorias de base. Barroca chega acompanhado por Felipe Lucena (auxiliar técnico) e Anderson Nunes (preparador físico). O novo comandante inicia as atividades neste sábado."