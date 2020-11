Emiliano Díaz Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 13:04 | Atualizado 27/11/2020 13:07

Rio - Após a decisão do Botafogo de realizar outra troca no comando técnico, o ex-auxiliar da equipe, Emiliano Díaz, se mostrou surpreso com a decisão. De acordo com ele, que é filho de Ramón Diaz, e vinha comandando o Glorioso nos últimos jogos, a diretoria do clube carioca sabia que seu pai só retornaria ao Rio no próximo dia 7.

"Ontem (quinta-feira) nos disseram que não continuariam com o projeto. Ficamos surpresos e tristes porque não conseguimos cumprir o sonho do futebol de dirigir o futebol brasileiro. Quando o Botafogo soube da cirurgia, o clube teve uma postura impressionante de valorizar o trabalho do Ramon. Nós fomos claros e transparentes desde o primeiro dia porque é nossa forma de ser e dissemos que provavelmente demoraria um mês para a recuperação. Da nossa parte estávamos tranquilos por causa da transparência que tivemos com o clube por respeito ao tamanho do Botafogo", afirmou em entrevista ao "Seleção SporTV".

Com Ramón e Emiliano, também foram desligados do Botafogo o auxiliar Osmar Ferreyra, o preparador físico Jorge Pidal e os analistas Juan Nicolás Rommanazzi e Damián Paz. Eduardo Barroca, que comandou o clube carioca no ano passado e estava no Vitória foi anunciado como o novo treinador.

"Fomos todos pegos de surpresa, mas sabemos como é o futebol. Sabemos que tem disso, quando os resultados não chegam e a urgência que vive o clube, poderia acontecer isso. Ramón também está surpreso, mas são coisas do futebol e o mais importante é fazer com que o Botafogo se recupere o mais rápido possível porque tem uma torcida impressionante e um grupo de jogadores muito bom", disse.