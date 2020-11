O ex-zagueiro Sandro está decepcionado com a fase atual do Botafogo Reprodução

Por LUCIANO PAIVA

Publicado 28/11/2020 12:01

Símbolo de raça e dedicação ao Botafogo no final da década de 90 e início dos anos 2000, o ex-zagueiro Sandro não aliviou a situação do apoiador japonês Keisuke Honda. Nesta última sexta-feira, o camisa 4 ameaçou deixar o clube por causa das seguidas trocas de treinador — o argentino Ramón Díaz, que foi contratado em 5 de novembro, acabou demitido também na última sexta. Eduardo Barroca retorna ao comando da equipe.

De longe, em Recife, Sandro acompanha com muita preocupação o terrível momento do Alvinegro, que é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro (19º lugar, com apenas 20 pontos, sendo que 11 são oriundos de empates) e, em contato com o Jornal O DIA, reprovou o comportamento do jogador japonês.

Publicidade

"Lógico que ele tem uma cultura diferente da nossa. Lá fora, as coisas são muito mais profissionais, aqui é uma desorganização tremenda. Nossos dirigentes são todos amadores. Mas quando o Honda veio para o Brasil alguém deve ter falado isso para ele, né? É um líder nato, um cara totalmente educado e direito, ele não poderia ter exposto essa situação publicamente. Torço pelo Honda, é uma pessoa do bem, mas não está jogando um grande futebol...assim como o time todo. Não pegou bem. Alguns entendem e outros não", avaliou o defensor.

Nome que tem lugar cativo no coração da galera alvinegra, Sandro estava no grupo rebaixado à Série B de 2002, mas fez questão de continuar e ajudou a reconduzir o clube de volta à elite no ano seguinte. O gol marcado contra o Marília, no Caio Martins, em Nitéroi, em que ele sai batendo com força no braço durante a comemoração, até hoje é lembrado como um momento de renascimento do clube naquela época. Hoje, Sandro espera que Honda coloque a cabeça no lugar e continue em General Severiano.

Publicidade

"Acredito que ele vá continuar, ele tem que ficar, não pelo futebol apresentado com todo o respeito, mas ele é melhor do que muitos que estão jogando", disse Sandro.

A voz mansa e serena do ex-zagueiro só se altera quando ele fala sobre os dirigentes do Botafogo. Nesse momento, o Sandro dos tempos de profissional aflora. "Eu estou muito irritado, estou arretado, que é como se diz aqui em Recife, com esses dirigentes do Botafogo. Se eles conseguem tirar do sério quem está longe, como é o meu caso, imagina quem vive o dia a dia. Não é fácil suportar tudo isso. As coisas lá estão erradas no clube há 15 anos", afirmou.