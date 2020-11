A equipe Sub-20 do Fogão está na final do Carioca Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Por MH

Publicado 28/11/2020 17:53

A equipe Sub-20 do Botafogo faturou na tarde deste sábado, no Centro de Treinamento das Carvalheiras, a Taça Rio da categoria. Depois de vencer o jogo de ida, na semana passada, por 1 a 0, o Voltaço devolveu o placar e levou a decisão para os pênaltis, quando brilhou a estrela do goleiro Andrew, que defendeu uma cobrança. O Glorioso teve 100% de aproveitamento.

Agora, a equipe do técnico Ricardo Resende disputará o título do Campeonato Carioca da categoria diante do Vasco, vencedor da Taça Guanabara, nos dois próximos finais de semana.