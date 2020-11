O japonês Honda é uma das esperanças do setor de criação do Bota Vitor Silva/Botafogo

Por MH

28/11/2020

Um dia depois de ameaçar, via Twitter, deixar o Botafogo por causa das constantes trocas de treinador, o apoiador japonês Keisuke Honda teve uma conversa com a diretoria e o assunto foi aparentemente resolvido. De acordo com informações divulgadas pelo site Globoesporte.com, participaram do papo o gerente de futebol Túlio Lustosa, o técnico Eduardo Barroca e jogadores como Kalou, Caio Alexandre e Marcelo Benevenuto.

De cabeça mais fria, o camisa 4 chegou ao clube com um tom de discurso mais ameno. Ele. no entanto, não deixou de criticar o péssimo planejamento para a disputa do Campeonato Brasileiro, competição em que o Botafogo é o vice-lanterna e com mais de 80% de risco de rebaixamento para a Série B de 2021.

Agora com Barroca no lugar de Ramón Díaz, o treinador terá uma semana para preparar a equipe para o clássico com o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, às 17h.