Por O Dia

Rio - Em crise no futebol, na política e nas finanças, o Botafogo vive um ano para se esquecer. Na última sexta-feira, o Alvinegro anunciou a saída do técnico Ramón Díaz, que sequer treinou o time, para o retorno de Eduardo Barroca, que vem de um trabalho ruim no Vitória. Para o jornalista Mauro Cezar Pereira o clube não errou em realizar a mudança no comando.

"Teve problema de saúde, foi cuidar no Paraguai, deixou o filho e acabou não voltando tão rápido como se esperava. Acabou que só se apresentaria no dia 7 de dezembro, daria um mês depois do planejado. De fato é uma situação muito complicada. Sinceramente, não sei se é o caso de criticar a diretoria do Botafogo, buscou técnico de fora, vitorioso e experiente. Realmente o Botafogo tem que correr, não pode ficar parado. Vai esperar Ramón Díaz até quando?", indagou Mauro, antes de falar sobre Barroca.



"O contratado foi Eduardo Barroca, não vinha bem no Vitória, só uma vitória em nove jogos, mas conhece o Botafogo, os pontos que fez ano passado foram fundamentais para o time conseguir se manter na primeira divisão. Fez um trabalho no Coritiba, perdeu o título no fim para o Athletico-PR, era um elenco muito fraco, sem recursos. Pegou tabela no começo com jogos fora contra Corinthians, Bahia, em casa com Flamengo e Internacional, perdeu jogos e foi demitido. O Coritiba depois trocou de técnico duas vezes, contratou jogadores, tem elenco diferente. Barroca conhece bem o Botafogo, boa parte dos atletas, tem condição de rapidamente, com uma semana de trabalho, organizar minimamente o time para ser mais competitivo e brigar para valer contra o rebaixamento, evitar a queda para a Segunda Divisão que é o desafio alvinegro nessa temporada. Boa sorte ao Barroca", analisou.