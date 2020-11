O japonês Honda é uma das esperanças do setor de criação do Bota Vitor Silva/Botafogo

Por MH

Publicado 29/11/2020 17:27

Após a crise envolvendo as reclamações públicas de Honda em relação ao planejamento feito pelo Botafogo, quando o jogador ameaçou deixar General Severiano, equipes de menor investimento do Rio de Janeiro foram às redes sociais 'convidando' o japonês a trocar mesmo de clube. O Barra Mansa, o Campo Grande e o Duque de Caxias partiram para o ataque.

"Olha, Honda, eu tenho uma opção melhor! Aqui no Rio mesmo, na tranquilidade do interior, em um time que está ganhando cara nova e tem uma torcida apaixonada. Vem ser feliz no Leão do Sul!", escreveu a conta oficial do Barra Mansa no Twitter.

Publicidade

O Barra Mansa fez até o melhor trajeto para o camisa 4 chegar ao clube. Detalhe: de ônibus. "Boa noite, Honda. Pegue o ônibus Caxias-Méier (560L) e dá uma passada aqui. Chegando em Caxias, pegue o Xerém-Caxias (01 – via Maternidade)", esse roda demais. Vamos convencê-lo a ficar”, brincou.



O Campo Grande, clube localizado na Zona Oeste da cidade, lembrou até de um morador ilustre de Xerém, mas avisou logo que a distância seria um problema.

"Honda, Xerém tem até o Zeca Pagodinho mas é muito longe, meu parça. Além do mais, eu conheço um outro Clube alvinegro aqui que tá em ascensão, se reformando e vc vai se amarrar! Manda teu endereço que vou solicitar um Uber pra te buscar aí. Venha ser feliz na zona oeste, Japa!".