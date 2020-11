Barroca Vítor Silva/Botafogo

Por Venê Casagrande

Publicado 30/11/2020 14:15 | Atualizado 30/11/2020 14:18

Rio - O Botafogo pode ter um problema para o clássico com o Flamengo no próximo sábado (5). O técnico Eduardo Barroca, que sequer estreou pelo Alvinegro desde que retornou ao clube, apresentou quadro gripal e, pelo protocolo adotado, foi submetido a exame para saber se o comandante foi infectado pelo novo coronavírus.

Eduardo Barroca, segundo apurou a reportagem, se sente bem e está "apenas" gripado, com coriza. Com medida preventiva, o treinador realizou o exame na manhã desta segunda-feira, e o resultado deve sair no período da noite.

Publicidade

O treinador chegou a fazer teste para a Covid-19 na última quinta-feira, quando ainda estava no comando do Vitória, mas o resultado deu negativo. Caso o exame volte a dar negativo, Barroca continuará comandando os treinamentos preparatórios para pegar o Flamengo.