Diagnosticado com covid-19, Eduardo Barroca teve a reestreia pelo Botafogo adiada Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 16:25

Rio - O Botafogo confirmou na tarde desta segunda-feira o diagnostico positivo de Eduardo Barroca para o novo coronavírus e, portanto, não estará à beira do gramado contra Flamengo, no próximo sábado, às 17h, no Nilton Santos. Em nota oficial, o clube informou que os auxiliares Felipe Lucena e Lucio Flavio assumem a preparação para o clássico.

"O Botafogo de Futebol e Regatas informa, através do seu Departamento Médico, que o técnico Eduardo Barroca testou positivo para a COVID-19 e não comandará a equipe no jogo contra o Flamengo, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Barroca está com sintomas leves e passa bem. Os auxiliares Felipe Lucena e Lucio Flavio comandam a equipe nos treinos da semana", diz a nota do oficial do clube.

Publicidade

Recém-contratado, Barroca, que se queixou de um quadro gripal, passa bem, mas iniciou o protocolo de isolamento social. Aposta para o lugar do argentino Ramón Díaz, que, em recuperação de uma cirurgia para a retirada de um nódulo na garganta, foi demitido antes mesmo de estrear, Barroca volta a General Severiano pouco mais de um ano depois de ter sido dispensado com a missão de garantir a permanência na Série A. Penúltimo colocado, o Glorioso tem 79% de chances de rebaixamento, segundo o 'Infobola'.