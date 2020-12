Por Leonardo Damico

Renan tem três títulos nacionais pelo Ludogorets Ludogorets

Rio - O Botafogo vive situação complicada na temporada, com crise política e financeira, além da posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Contudo, esse momento não é apenas exclusividade do ano de 2020. Há onze anos, em 2009, o Alvinegro viveu dias parecidos. Jogador da equipe na época, o goleiro Renan, hoje no Ludogorets-BUL, conversou come relembrou o período difícil naquela temporada.Para refrescar a memória do torcedor e dar motivos para acreditar na fuga do rebaixamento, em 2009, o Botafogo ocupava a 18ª posição na tabela, com 22 pontos após 22 rodadas. Neste ano, com o mesmo número de jogos disputados, o Alvinegro está na 19ª colocação, com 20 pontos. Na reta final daquele ano, o clube embalou uma sequência de cinco vitórias nos últimos sete jogos e escapou da queda na rodada final, na 15ª posição, com 47 pontos."A situação não era nada boa, estava muito complicado, até mesmo financeiramente, mas o elenco era muito bom e comprometido. A gente conseguiu se fechar, éramos um grupo muito unido e assim os resultados vieram e conseguimos nos livrar da queda, passando por todas as dificuldades. É isso que eu espero que aconteça nesse ano. Que eles possam tirar força de dentro, um puxando o outro pra evitar o rebaixamento. É o meu desejo e vou ficar na torcida", disse Renan.Além do desempenho dentro de campo, fora das quatro linhas o clima no Botafogo está longe de ser tranquilo. No último mês, o ex-patrocinador e torcedor do Alvinegro Felipe Neto escancarou problemas políticos e financeiros nos bastidores do Alvinegro, que foram confirmados pelo ex-presidente e integrante do Comitê Gestor do clube Carlos Augusto Montenegro. Renan analisou esses fatores, que segundo ele, influenciam nos gramados."Mesmo de longe eu tenho acompanhado, visto as notícias. Se eu que estou de fora lamento e sinto, imagina quem está lá dentro do clube. Os jogadores sentem, de uma maneira ou de outra, o elenco acaba influenciado por essas notícias de dentro. Pelas incertezas, pelas dificuldades que o Botafogo hoje tem, e isso vai minando, atrapalhando dentro de campo. Mas cabe ao elenco e a comissão técnica se fechar, se blindar dessas coisas e pensar no futebol, em se livrar do rebaixamento", comentou aoRevelado pelas categorias de base do Botafogo, Renan iniciou a carreira como profissional no Alvinegro em 2008 e somou 130 partidas. Pelo clube, conquistou dois títulos cariocas, além da Série B de 2015. Em 2016, defendeu o Avaí, onde realizou 60 partidas. Após a passagem pelo clube catarinense, assinou com o Ludogorets-BUL, onde já coleciona quatro títulos nacionais, com 82 jogos realizados. Hoje aos 31 anos, o atleta diz que ainda pensa em voltar ao Botafogo."Muitos botafoguenses me perguntam sobre voltar ao clube um dia. Eu nunca escondi, eu tenho vontade de voltar. Tenho um carinho grande pelo Botafogo. Se a diretoria e a comissão técnica que estiver lá entender que minha volta seja boa para o clube, com certeza eu estarei à disposição. Foi onde tudo começou para mim, fiquei por nove anos lá, desde a base até o profissional. Tenho respeito enorme pelo Botafogo. Então, sim, tenho vontade de voltar ao clube, se assim for a vontade dos dirigentes", encerrou Renan."Tenho conquistado bastante coisa aqui, realizado como jogador e profissional. Desde que eu cheguei, todo ano eu tenho sido campeão e isso está sendo muito bom. Venho jogando grandes torneios, como a Liga Europa, contra grandes clubes do futebol mundial. É uma experiência muito boa pra mim. Pretendo continuar por aqui por enquanto. Não sei quanto tempo. O futebol é muito dinâmico, muda toda hora. Mas minha cabeça está aqui, tenho mais um ano e meio no Botafogo. Mas não descarto uma volta ao Brasil""O coronavírus influenciou muito a vida por aqui. Tivemos a paralisação do campeonato, corte nos salários de 30%, e agora os estádios continuam vazios. Mas sabemos que precisamos estar respeitando todas as normas de segurança. Torcemos pra que essa pandemia acabe logo, uma cura chegue e que a vida volte ao normal. Por aqui, algumas equipes da segunda e terceira divisão fecharam as portas, mandaram todos os jogadores embora. É lamentável""Parece que foi ontem que eu estava com 18 anos, estreando no Botafogo. Hoje eu posso dizer que sou um jogador realizado na carreira. Sei que tenho ainda uns 6, 7, 8 anos aí pela frente, mas me considero realizado. Quem sabe um dia eu volte ao Brasil para jogar nos clubes que eu já defendi, como o Botafogo e Avaí, e conquistar títulos com esses clubes. Esse é um dos meus desejos. Vou continuar trabalhando e vamos ver o que vem pela frente"