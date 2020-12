Gatito fernandez, goleiro do Botafogo. Foto: Gilvan de Souza Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 17:50

Rio - O Botafogo alimentava a esperança de ter Gatito Fernández contra o Flamengo, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, de acordo com o jornalista Thiago Franklin, o goleiro paraguaio ainda sofre com um edema no joelho e não poderá atuar. Diego Cavalieri vai seguir como titular no gol do Alvinegro contra o rival.