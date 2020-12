Muros pichados em General Severiano Divulgação/ FogãoNet

Por MH

Com um pé na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, o Botafogo, atual vice-lanterna da competição, com apenas 20 pontos (11 deles oriundos de empates), registrou Boletim de Ocorrência nesta quarta-feira depois de uma série de pichações com ameaças de morte nos muros do Estádio Nilton Santos.

Na ação, podia-se ler frases como "O Botafogo vale mais que suas vidas", "Vai morrer, seus f… p…", "Já ouviram falar em morte de jogador?" e "Protejam as crianças". Na sede social do clube, no casarão de General foi escrito "Ou ganha ou morre", em alusão ao clássico com o Flamengo, no próximo sábado, pelo Brasileirão.