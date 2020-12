O volante Willian Arão foi jogador do Botafogo na Série B do Brasileirão de 2015 Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Por MH

Jogador que divide opiniões de preferências no Flamengo, o volante Willian Arão está em vias de registrar um enorme prejuízo financeiro com seu ex-clube no futebol carioca, o Botafogo. O volante, que deixou o clube alvinegro de maneira conturbada na temporada de 2015, a Justiça já deu início a uma execução provisória de uma ação indenizatória no valor de R$ 4 milhões, que atualmente está na casa dos R$ 7 milhões.

A briga judicial acontece porque o Botafogo alega que o jogador se recusou a aceitar a assinar a renovação automática prevista em contrato e para acertar com o Rubro-Negro. Os advogados do atleta entraram com pedido de embargos de declarações, o que travou o processo.

O próximo passo para Arão, que já foi notificado pela Justiça a se pronunciar sobre a execução, é tentar impugnar o valor pedido pelo Alvinegro. Dessa maneira, caberá ao juiz determinar o novo valor. Caso ele não pague, imóveis, veículos e outros bens do volante poderão ser leiloados.