Tulio Lustosa, gerente de futebol do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 03/12/2020

Rio - O clima de tensão continua no Botafogo. Após alguns membros de torcidas organizadas conversarem com os jogadores na última quarta-feira, nesta quinta, um grupo de líderes de organizadas se reuniu com o gerente de futebol Túlio Lustosa, no Nilton Santos. As informações são do portal "globoesporte.com".

O encontrou contou com cerca de 20 membros de torcidas organizadas e o assunto foi o atual momento do Botafogo na temporada. A equipe carioca está na zona de rebaixamento do Brasileiro e enfrenta o Flamengo neste sábado, no Nilton Santos.

O encontro durou pouco mais de uma hora. Os membros das torcidas pediram detalhes da situação do Botafogo para os torcedores tomarem conhecimento e exigiram comprometimento dos jogadores. Alguns atletas receberam cobranças específicas. As reclamações de Honda nas redes sociais também foram citadas.

Os membros das torcidas organizadas prometeram apoio ao Botafogo até o fim do Brasileirão. Os torcedores pediram uma reação no clássico, ressaltando o momento de tensão do Flamengo, eliminado recentemente da Copa do Brasil e da Libertadores. A conversa será transmitida por Túlio ao grupo na tarde desta quinta-feira.



Além disso, os torcedores também cobraram sobre o comitê executivo de futebol. O dirigente garantiu aos alvinegros que o grupo foi desfeito e que ele tem carta branca para tomar as decisões no futebol do clube carioca.